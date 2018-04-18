В московском аєропорту Внуково из-за разгерметизации контейнеров с пчелами в багажном отделении не смог взлететь самолет, сообщает RG.

По полученным данным, воздушное судно, следовавшее в Симферополь, должно было покинуть аэропорт в 09:35 по московскому времени. Когда самолет был подготовлен к взлету, а посадка закончилась, пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета по очень странной причине - по багажному отделению разлетелись пчелы.

По словам некоторых очевидцев, они действительно видели насекомых, которые летали у открытого люка багажного отделения.

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