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Медведчук о войне на Донбассе: Я не считаю Россию агрессором
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18.04.2018 15:02
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Чтобы добиться мира на Донбассе, Россию нельзя называть агрессором,
заявил руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Медведчук: Это
конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не
согласились с приходом новой власти Фото: ЕРА "Я не считаю Россию в
данной ситуации агрессором… Потому что сегодня, если говорить о
России как об агрессоре, тогда надо перечеркнуть и поставить крест…
на Минских соглашениях", – заявил Медведчук.По его словам, в
Минских соглашениях России "изначально отводилась роль страны,
которая может оказать влияние в той или иной части на
неконтролируемые территории, на непризнанные республики в вопросах
реализации Минских соглашений".Отвечая на вопрос, является ли
Россия стороной конфликта, если она оказывает влияние на
оккупированные территории Украины, Медведчук сказал: "Абсолютно
неверно"."Изначально формат предполагал… что Россия и ОБСЕ
выступают посредниками. Но не стороной конфликта. И это
непосредственно записано в Минских соглашениях", –
продолжил Медведчук.Он добавил, что конфликт на Донбассе –
"это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и
которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой
власти". При этом, по словам Медведчука, он не определял бы
ситуацию как "гражданская война". "Я бы так не определил. Это
противостояние одной части страны по отношению к другим", –
заявил Медведчук.Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что "Россия
присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по
оказанию влияния на руководство непризнанных республик". "Россию
нельзя называть агрессором, если мы хотим добиться мира на
Донбассе", – сказал он.По данным СМИ, Медведчук является кумом
президента России Владимира Путина.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские
соглашения, регламентирующие согласие конфликта на
Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают
прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения,
освобождение всех заложников, а также восстановление полного
контроля над государственной границей со стороны правительства
Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений
полностью пока не выполнен.
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