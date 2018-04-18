Чтобы добиться мира на Донбассе, Россию нельзя называть агрессором, заявил руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Медведчук: Это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти Фото: ЕРА "Я не считаю Россию в данной ситуации агрессором… Потому что сегодня, если говорить о России как об агрессоре, тогда надо перечеркнуть и поставить крест… на Минских соглашениях", – заявил Медведчук.По его словам, в Минских соглашениях России "изначально отводилась роль страны, которая может оказать влияние в той или иной части на неконтролируемые территории, на непризнанные республики в вопросах реализации Минских соглашений".Отвечая на вопрос, является ли Россия стороной конфликта, если она оказывает влияние на оккупированные территории Украины, Медведчук сказал: "Абсолютно неверно"."Изначально формат предполагал… что Россия и ОБСЕ выступают посредниками. Но не стороной конфликта. И это непосредственно записано в Минских соглашениях", – продолжил Медведчук.Он добавил, что конфликт на Донбассе – "это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти". При этом, по словам Медведчука, он не определял бы ситуацию как "гражданская война". "Я бы так не определил. Это противостояние одной части страны по отношению к другим", – заявил Медведчук.Лидер "Украинского выбора" подчеркнул, что "Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию влияния на руководство непризнанных республик". "Россию нельзя называть агрессором, если мы хотим добиться мира на Донбассе", – сказал он.По данным СМИ, Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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