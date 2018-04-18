Лидер движения «Украинский выбор» и кум Путина Виктор Медведчук, который участвует в подгруппе по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, заявил в интервью «Немецкой волне», что Россия не является агрессором в войне на востоке Украины.

Запись интервью опубликована 17 апреля на канале в YouTube, передает Гордон.

«Я не считаю Россию в данной ситуации агрессором… Потому что сегодня, если говорить о России как об агрессоре, тогда надо перечеркнуть и поставить крест… на Минских соглашениях», – заявил Медведчук.

По его словам, в Минских соглашениях России «изначально отводилась роль страны, которая может оказать влияние в той или иной части на неконтролируемые территории, на непризнанные республики в вопросах реализации Минских соглашений».

Отвечая на вопрос, является ли Россия стороной конфликта, если она оказывает влияние на оккупированные территории Украины, Медведчук сказал: «Абсолютно неверно».

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Изначально формат предполагал… что Россия и ОБСЕ выступают посредниками. Но не стороной конфликта. И это непосредственно записано в Минских соглашениях», – продолжил Медведчук.

Он добавил, что конфликт на Донбассе – «это конфликт между людьми, которые находились на Донбассе и которые не согласились с приходом новой власти и с политиками новой власти». При этом, по словам Медведчука, он не определял бы ситуацию как «гражданская война». «Я бы так не определил. Это противостояние одной части страны по отношению к другим», – заявил Медведчук.

Кум Путина подчеркнул, что «Россия присутствует в нормандском формате и взяла на себя функции по оказанию влияния на руководство непризнанных республик». «Россию нельзя называть агрессором, если мы хотим добиться мира на Донбассе», – сказал он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира