Первая леди США Мелания Трамп решила, что самое старое дерево на лужайке Белого дома, посаженное в середине 19-го века, будет спилено, сообщает CNN.

Это распоряжение госпожа Трамп отдала из-за того, что магнолия, посаженная в 1835 году седьмым президентом страны Эндрю Джексоном, на данный момент сильно повреждена и не падает только благодаря поддержке специальных конструкций.

В сообщении отмечается, что для спасения дерева были приложены все усилия, а такое решение М.Трамп принято с целью обеспечения безопасности посетителей Белого дома.

"Общая архитектура и структура дерева сильно повреждены и дерево полностью зависит от искусственной поддержки. Без кабельной поддержки дерево упало бы несколько лет назад. Сейчас кабельная поддержка с восточной стороны повреждена. Тяжело предсказать, когда дерево может упасть", - говорится в документе. Ознакомившись с отчетами экспертов, Мелания Трамп приняла решение убрать историческое дерево. На его месте высадят новую магнолию, которую вырастили из отростка "оригинального" дерева.

Интересный факт, что легендарная магнолия зафиксирована на двадцятидолларовой купюре, на которой изображен южный фасад Белого дома.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, супруга Дональда Трампа Мелпания заявила, что "Белый дом готов праздновать".

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