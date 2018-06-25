В чем суть нововведений Кабмина? Постараюсь объяснить.

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Согласно постановлению КМУ 479 с 23 июня полиция получает доступ к базе ДФС «Инспектор-2006». Это автоматическая система таможенного оформления, в которой есть вся информация о транспорте, который въехал в Украину в режимах «Временный ввоз- ВВ» на 1 год или в режиме «Транзит» на 5/10 дней. Зачем это полиции? Дело в том, что согласно постановлению КМУ 1388 ВСЕ авто, ввезенные в Украину в режиме ВВ сроком больше, чем на 90 дней, подлежат регистрации в СЦ МВД и в случае их не регистрации в эти сроки считаются» незарегистрированными «, а их водителей полиция обязана останавливать и штрафовать по статье 121 КОАП (1- й раз — штраф, повторно- штраф и «примусове вилучення авто»).

Все вроде бы просто, но только эта норма ранее не выполнялась. Почему? Потому что ранее полиция не могла «на глаз» определить 1 день или 91 дней пребывает авто в Украине, в каком режиме оно ввезено и нарушились ли сроки пребывания этого авто в стране. А останавливать безосновательно и предлагать показать таможенные документы, на основании которых ввезли авто, полиция права не имеет.

Что изменилось? Теперь полиция будет получать из базы «Инспектор-2006» данные о ВСЕХ авто, которые находятся в стране свыше 90 дней и не зарегистрированы в указанные сроки регистрации, вводить эти данные об автонарушителях (НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ согласно постановлению КМУ 1388) в систему «Рубеж», которая считывает номер проезжающего авто и сообщает о его нахождении в базе розыска НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ авто. И тут уже у полиции есть абсолютно ЗАКОННЫЕ основания остановить это авто и, не требуя предъявления таможенных документов, заявить: «Ваше авто находится в Украине свыше 90 дней, за это время не зарегистрировано и Вы оштрафованы согласно статье 121 КОАП за передвижение на незарегистрированном авто!».

Все просто.. Тоже самое и в случае превышения срока 10 дней авто, которые были ввезены в режиме «транзит». Неосведомленные могут говорить, что мол в «Рубеж» вносят данные только об угнанных авто, а осведомленные знают, что в этой базе не только авто, находящиеся в угоне, а есть также «пошук майна боржника» и т.д., так что пополнение базы Рубежа новой информацией для МВД не проблема.

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Еще два момента..

1) Критики нововведений говорят, что якобы таможня не имеет права передавать полиции базу данных о временно ввезенных и транзитных авто. Но Кабмин — высшая исполнительная власть — обязал их осуществить такую передачу! А критики забывают, что полиция по аналогичному постановлению КМУ уже давно получает в режиме онлайн базу данных всех ввезенных и растаможенных авто, в которой, кстати, содержится информация, составляющая коммерческую тайну, и никто не говорит, что это незаконно. А раньше не получали и каждое нововвезенное авто получало при регистрации «временный регистрационный талон», а в ГАИ направляли по каждому авто требование на таможню и только после получения позитивного ответа выдавали владельцу «свидетельство о регистрации». А сейчас СЦ МВД получают базу растаможенных авто быстро и сразу выдают постоянные регистрационные документы.

И еще критики забывают, что Кабмин своим постановлением с 1 января 2018 обязал Минюст открыть для МВД доступ к своей базе данных запрета на отчуждение авто и тоже никто не говорит, что это незаконно (помните: ранее брали перед регистрацией у нотариуса справку об отсутствии ограничений и запрета на «видчуження»). А сейчас в МВД все видят сами.

2) Думаю, что найдутся «предприимчивые» водители на бляхах, которые просто будут покупать или изготавливать «левые» еврономера, ввозить авто на бляхах и светить на таможне настоящие номера, которые и попадут в базу розыска, а самим ездить на купленных отдельно или изготовленных «от фонаря» еврономерах, которых в базе, естественно, не будет. Понятно, что такие авто вычислить сложнее. Но по моей информации в полиции витают мысли о контроле за наличием автостраховки ОСАГО (по Закону наличие такой страховки обязательно) и создания базы незастрахованных авто, а значит авто с «левыми» еврономерами попадут теперь в эту базу. Плюс полиция сможет ввести в «Рубеж» функцию проверки еврономеров по факту наличия их оформления на таможне и останавливать авто с «левыми» еврономерами, которые на таможне вообще не были засвечены, так как эти авто даже априори не зарегистрированы .

Извините, за «много букв» и ничего личного, но попытался объяснить суть нововведений Премьер Министра, так как звонят представители СМИ и жаль времени каждому одно и тоже объяснять .

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