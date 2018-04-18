В среду, 18 апреля, организаторы 71-го Каннского кинофестиваля объявили полный состав жюри основного конкурса, передает Газета.ru .

К председателю коллегии Кейт Бланшетт и российскому режиссеру Андрею Звягинцеву присоединятся актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт, режиссер, сценарист и продюсер Ава ДюВерней, китайский актер Чан Чэнь, режиссеры Дени Вильнев и Робер Гедигян и бурундийская певица Хаджа Нин.

Особый интерес широкой публики вызывает присутствие таких звезд, как актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт - и модный режиссер Дени Вильнев.

К ним присоединятся китайский актер Чан Чэнь ("Битва у Красной скалы"), певица из Бурунди Хаджа Нин, французский режиссер Робер Гедигян ("Мари-Жо и две ее любви") и сценарист и режиссер Ава ДюВерней ("Тринадцатая").

Любимец критиков канадец Вильнев уже давно ждет своего часа быть приглашенным в состав жюри престижного фестиваля. На его счету много фильмов, которые получили высокие оценки и завоевали ряд наград. Автор "Бегущего по лезвию 2049", "Убийцы" (участвовал в основном конкурсе Канн) и "Прибытия" теперь попробует себя в роли члена жюри киносмотра.

Француженка Леа Сейду, проснувшаяся суперзвездой после "Жизни Адель" Абделатифа Кешиша, может похвастать наградами Каннского фестиваля.

Мир также будет следить за 28-летней Стюарт, которая стала одной из самых молодых членов жюри за всю историю Канн. Звезда слащавой вампирской саги "Сумерки" последние годы быстро избавляется от образа Беллы Свон, и надо сказать, ей это удается. Ее напарник по сумеркам Роберт Паттинсон уже заработал себе достойную репутацию, и Кристен идет по его стопам.

К слову, Паттинсон и Стюарт долгое время не давали покоя тогда еще просто миллиардеру Дональду Трампу, который часто в своих твитах не лучшим образом высказывался об актрисе.

"Роберт Паттинсон не должен продолжать отношения с Кристен Стюарт, - написал Трамп еще в октябре 2012 года. - Она изменяла ему, как собака, и будет делать это снова, дайте только время. Он достоин гораздо лучшего!"

"Все знают, что я прав, что Роберт Паттинсон должен бросить Кристен Стюарт, - написал миллиардер чуть позже. - Через пару лет он будет благодарить меня. Будь умным, Роберт".

Стюарт долгое время никак не реагировала на выходку будущего президента, однако после избрание Трампа на пост главы государства рассказала Variety об этой истории.

"Он был зол на меня и в то же время одержим мной, - сказала актриса. - Это просто дикость. Я не могу этого понять и тогда до конца не верила, что это действительно происходит. Просто сумасшествие какое-то".

Как сообщал svodka.net ранее, кинолента "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлингсона, который созданный вместе с Францией, Исландией и Украиной при поддержке Госкино, покажут на 71 международном кинофестивале в Каннах.

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