|Трамп раскрыл детали встречи главы ЦРУ с Ким Чен Ыном
|18.04.2018 15:07
|
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе.
Во время встречи стороны обсудили детали ожидаемого двустороннего саммита, сообщил в среду в Twitter Трамп, передает
“Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются. Денуклеаризация будет прекрасным делом для мира и для самой Северной Кореи”, — написал президент.
Поделитесь статьей с друзьями