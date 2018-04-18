Президент США Дональд Трамп подтвердил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе.

Во время встречи стороны обсудили детали ожидаемого двустороннего саммита, сообщил в среду в Twitter Трамп, передает

“Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко, сложились хорошие отношения. Детали саммита сейчас обсуждаются. Денуклеаризация будет прекрасным делом для мира и для самой Северной Кореи”, — написал президент.

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