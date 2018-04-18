В Украине изменился процесс отбора руководителей отдельно важных для экономики страны госпредприятий. При этом новая процедура предполагает, что отбор кадров будет происходить под контролем Министра Кабмина Александра Саенко.

Об этом пишет сайт «24-телеканала».

Издание напоминает, что в госсекторе существует почти 3,5 тыс. компаний, из которых только 1770 реально работают. Топ-100 этих госпредприятий формируют около 80% общей стоимости активов госсектора и 80% его общего дохода. Кабмин определил как отдельно важные для экономики субъекты хозяйствования предприятия, стоимость активов которых, по данным последней финансовой отчетности, превышает 2 млрд. грн. или годовой размер чистого дохода превышает 1,5 млрд. грн.

Отбором кандидатов на руководящие должности в «особо важных» компаниях занимается Комитет по назначениям руководителей отдельно важных для экономики предприятий, который до недавнего времени существовал при Министерстве экономразвития и торговли. В него входили ряд министров и международные консультанты. В последние два года комитет действительно не работал, что делало невозможной смену и повышение эффективности менеджмента госкомпаний.

21 марта 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление №190, которым порядок подбора кадров в госсектор. Согласно документу, Комитет теперь функционирует уже не при МЭРТ, а при Кабмине. То есть контролируется не Степаном Кубивым, а напрямую Владимиром Гройсманом.

Во-вторых, в состав Комитета входят по должности – Министр Кабмина, первый замминистра экономразвития и торговли, первый замминистра финансов, руководитель субъекта управления предприятием или Фонда госимущества, или их заместители и четыре независимых негосударственных знаток с правом совещательного голоса, которые назначаются Кабмином.

Вот как Комитет выглядит сегодня – по должности туда вошли Александр Саенко, Максим Нефьодов и Оксана Маркарова.

Кроме того, согласно постановлению Кабмина №190, этот Комитет уже действительно не будет осуществлять отбор претендентов на должности в госкомпаниях.

«Всю работу собственно по поиску кандидатов будет проводить умышленно созданная Комиссия в состав которой с правом голоса входить два представителя Секретариата КМУ (подчиненные Александра Саенко), один представитель Минюста, один представитель органа управления предприятия и специалист по подбору персонала, который действительно и выполняет всю работу. При этом порядок отбора этого специалиста – не определен», — пишет издание.

Но именно он станет важнейшим звеном в цепочке кадровой политики Кабмина в отношении госпредприятий, которая будет подконтрольна Александру Саенко и его подчиненным из Секретариата КМУ.

«Вишенкой на торте является тот факт, что госпредприятия будут вынуждены оплачивать услуги избранного Секретариатом КМУ специалиста по подбору персонала (по «рекомендации» Комиссии), что является грубым нарушением части 1 статьи 54 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Ведь согласно антикоррупционному законодательству, чиновник получать деньги от бизнеса – даже если это госпредприятие – не может», — добавляют журналисты.

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