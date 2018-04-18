Савченко: Могу плюнуть генпрокурору в морду – пусть берут образцы с морды прокурора. Видео
18.04.2018 15:10
Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила на заседании
Шевченковского районного суда Киева 18 апреля, что будет
расценивать как пытки принудительный отбор у нее слюны. "Мне очень
нравится формулировка – принудительный отбор образцов. Что вы еще у
меня принудительно отберете – жизнь?... Есть много окурков,
стаканчиков, из которых я пила, где они могут набрать мою слюну… Ну
могу еще так… когда-нибудь плюнуть генпрокурору в морду. И тогда
пусть берут образцы с морды прокурора", – заявила Савченко. Видео
опубликовано на канале NEWSONE в YouTube. | 23 марта суд
арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com Суд рассматривает ходатайство военной
прокуратуры о принудительном отборе биологических материалов у
Савченко.22 марта Верховная Рада лишила Савченко
неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и
арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права залога. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что
нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17
апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической
экспертизы с использованием полиграфа.видео Видео: NEWSONE / YouTube