Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева 18 апреля, что будет расценивать как пытки принудительный отбор у нее слюны. "Мне очень нравится формулировка – принудительный отбор образцов. Что вы еще у меня принудительно отберете – жизнь?... Есть много окурков, стаканчиков, из которых я пила, где они могут набрать мою слюну… Ну могу еще так… когда-нибудь плюнуть генпрокурору в морду. И тогда пусть берут образцы с морды прокурора", – заявила Савченко. Видео опубликовано на канале NEWSONE в YouTube. | 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Суд рассматривает ходатайство военной прокуратуры о принудительном отборе биологических материалов у Савченко.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.видео Видео: NEWSONE / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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