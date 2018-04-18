Его не раз признавали самым красивым мужчиной, его песни захватывают миллионы женщин по всей стране.

Олег Винник не только радует своим творчеством, но и знаменит ухоженной внешностью. К весне певец решил немного обновить имидж, передает со ссылкой на .

Мало кто знает, но Олег Винник не только певец. Он еще композитор и автор песен. Так же в Европе он сыграл в нескольких мюзиклах, после чего проснулся невероятно популярным. Ведь от его голоса и актерской игры просто дух захватывает.

Новая песня Винника, которую он недавно презентовал называется "Ты в курсе" и она уже начинает звучать на популярных радиостанциях. Певец вложил в нее страсть, душу и весь свой талант. Человек, можно сказать, проживает жизнь главного героя, когда слышит ее.

Так что не зря Винник решился заняться музыкальной карьерой в Украине 7 лет назад. Ведь тогда он продолжал бы выступать в Европе, а такой талант, согласитесь, нельзя упускать.

Правда, есть у Олега один минус – он женат на своей бэк-вокалистке. Так что влюбленным фанаткам не на что рассчитывать. Но будем надеяться, что это не помешает им насладиться новой песней Олега Винника.

Олег Винник — Ты в курсе















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