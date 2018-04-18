Пойти на такие меры правительство сочло необходимым после летального ДТП в Кривом Роге, унесшего жизни девяти человек, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр поддержал мое обращение, и поручил Мининфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору» и «Укртрасбезопасности», проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, и в случае необходимости вынести соответствующий вопрос на заседание правительства», — отметил Лавренюк.

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