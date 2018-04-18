Судья огласил материалы дела, в которых указан мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы. Для установления вины Н.Савченко сторона обвинения ходатайствует о принудительном отборе биологических образцов.

Арестованная внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что будет расценивать принудительный отбор у нее биологических образцов (слюны), чего через суд добивается военная прокуратура, как применение к ней пыток, информирует svodka.net.

Такое заявление парламентарий сделала обращаясь к судьям в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, на котором рассматривалось ходатайство военной прокуратуры об отборе у нее биологических образцов.

Ранее, в начале заседания, судья огласил материалы дела, в которых указан мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы. Для установления вины Н.Савченко сторона обвинения ходатайствует о принудительном отборе биологических образцов.

Между тем, адвокат парламентария Дмитрий Бугай заявлял, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению и пояснил, что речь идет о принудительном отборе биологического материала (слюны), а принудительная форма этой процедуры унижает честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека. Он также выразил убеждение, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такие доказательства будут признаны недопустимыми.

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В настоящее время участвующие в заседании судьи шли в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству обвинения относительно принудительного отбора биологических образцов у Н.Савченко.

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