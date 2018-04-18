Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели четыре раунда переговоров о ситуации на Донбассе. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, контакты между ними сейчас приостановлены. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков: Сейчас действительно есть определенная пауза Фото: ЕРА По словам Пескова, "сейчас действительно есть определенная пауза и в работе "Нормандской четверки", и по линии обмена мнениями по каналу Сурков – Волкер".Он добавил, что при этом контакты президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель возобновлены.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.Волкер и Сурков провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Они обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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