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Песков заявил, что в работе "Нормандской четверки" и по линии Волкер – Сурков фиксируется пауза
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18.04.2018 15:18
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Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт
Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели четыре
раунда переговоров о ситуации на Донбассе. По словам спикера Кремля
Дмитрия Пескова, контакты между ними сейчас приостановлены. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Песков: Сейчас
действительно есть определенная пауза Фото: ЕРА По словам Пескова,
"сейчас действительно есть определенная пауза и в работе
"Нормандской четверки", и по линии обмена мнениями
по каналу Сурков – Волкер".Он добавил, что при этом контакты
президента России Владимира Путина с лидерами Франции
и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель
возобновлены.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Переговоры об урегулировании
конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске
(Украина, Россия ОБСЕ), а также в нормандском формате – с
участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы
государств нормандского формата встречались 19 октября 2016
года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу
дорожной карты по реализации Минских соглашений.Волкер и Сурков
провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в
Минске, 7 октября и 13 ноября в
Белграде, 26 января в Дубае. Они обсуждают пути
реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой
миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра
иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто
никакого результата.
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