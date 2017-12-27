Сексологи уверены, что секс нельзя преподносить своим партнерам в качестве подарка на какой-либо праздник.

Об этом рассказала сексолог Никки Голдштейн, передает со ссылкой на .

Она предупреждает, что партнеры не должны воспринимать секс в качестве подарка, иначе занятия любовью в их сознании будут чем-то вроде обязательств, а не проявлений страсти. В противном случае секс может превратиться в обыденное дело, вроде мытья посуды.

"В долгосрочных отношениях мы должны заниматься сексом как можно чаще. Секс укрепляет эмоциональные связи, он сближает партнеров, повышает им настроение, позволяет получать удовольствие друг от друга. И для этого вовсе не следует воспринимать секс в качестве подарка или способа празднования каких-то событий. Все эти интимные радости в постели должны сохраняться 365 дней в году, а не по каким-то праздникам", - сказал врач.

Она уточнила, что нет ничего плохого в сексе на Новый год или день рождения, однако не стоит ради этого отказываться от занятия любовью в другие дни.

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