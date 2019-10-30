Об этом он заявил во время выступления на открытии Форума единства в Мариуполе, передает пресс-служба главы государства в среду, 30 октября.

Зеленский отметил, что составляющие этой стратегии будут представлены на форуме, и они являются предметом обсуждения.

"Это - наше видение, которое подлежит широкому обсуждению. Дискуссии ради его улучшения. Почему? Ибо об этом, опять же, свидетельствует международный опыт. Чтобы все сработало, чтобы кейс с наступлением мира был успешным, стратегия государства должна включать четыре обязательных составляющих", - сказал Владимир Зеленский.

Одной из этих составляющих является прозрачность и публичность. Президент подчеркнул, что государство должно объяснять свои шаги и найти правильные пути вместе с гражданским обществом, инициировать масштабный национальный разговор.

"Речь идет о судьбе государства. Мы никогда не были в подобных ситуациях. А значит, я уверен, ни один политик, знаток или общественный активист не может похвастаться здесь успешным опытом, и никто не имеет права говорить: "Я и только я знаю, как правильно, только мое видение правильно". Мы должны слышать друг друга, а все острые вопросы - такие как выплаты пенсий или торговая блокада - решать с холодной головой, без политических лозунгов, и ставя на первое место интересы Украины, интересы ее граждан", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что при этих условиях появится вторая составляющая государственной стратегии - консенсус. Украинское общество должно прийти к согласию по пути возвращения под контроль Донбасса и Крыма, поскольку социология показывает, что в обществе есть разное видение этого вопроса.

"Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство. Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, принципам переходного правосудия. Отсутствие общего видения парализует наше движение", - заявил президент.

Владимир Зеленский считает, что появлению единого видения пока мешает страх. Так, отдельные люди на подконтрольной территории боятся возможной амнистии боевиков, сохранения "серой" криминализированной зоны или принятия Донбасса и Крыма на условиях Российской Федерации, равно капитуляции. В то же время по линии разграничения обычных людей пугают сведением счетов, агрессивным навязыванием в языковом и культурном вопросах, дискриминацией.

"Почему существуют эти страхи? Прежде только мы понимаем, что это - российская пропаганда, которая началась много лет назад. А также - частичные манипуляции в украинском информационном пространстве", - сказал он.

Президент убежден, что при таких условиях государство должно проводить системную информационную политику, а медиа - воспитывать и повышать медиаграмотность.

Третья неотъемлемая составляющая государственной стратегии по реинтеграции - реализм. Президент подчеркнул, что мысли о скором и легком возвращении оккупированных территорий военным путем являются ошибочными.

"Стоит осознавать, что уже завтра на оккупированных территориях Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не забавлять себя всеми этими иллюзиями. Надеяться, что все произойдет по мановению волшебной палочки. Должны быть реалистами и не бояться правды, какой бы горькой она ни была", - подчеркнул он.

Последней составляющей стратегии, считает президент, является способность государства воплощать запланированное в жизнь.

"Реальные шаги и результаты, а не сообщения об успехах в Фейсбуке. Мы можем принять с вами хотя 10 стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не воплотим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что сейчас прочным фундаментом для национального единства является не только язык и историческое прошлое, но и ценности. Речь идет о ценности свободы, демократии, гражданского общества и правового государства, достойной жизни, добра, терпимости, воспитанности, порядочности, уважения к закону и частной собственности.

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