В метрополитене на станции "Политехнический институт" работает столовая.

Спикер подземки Наталья Макогон на своей странице в сообщила, что там подают рыбу с овощами, бифштекс с яйцом и зеленью и непревзойденную котлету "Метро", передает .

"Рецепт последней - суперсекретный. Его подземке подарил шеф-повар ресторана метро, когда работал над станцией "Хрещатик", - уточнила она.

Макагон подчеркнула, что столовую метро вы не встретите ни в одном рейтинге, "потому что она вне всяких конкурсов".

Также она предложила гурманам ставить геотеги - станция метро "Политехнический институт", вход со стороны парка, рабочие дни только с 14:00 до 16:00.















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