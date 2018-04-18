|О введении санкций против России Трамп узнал по телевизору
|18.04.2018 15:21
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Как пишет The New York Times, на тот момент он не принимал такого решения и следовательно ситуация его очень разозлила.
Издание уточняет, что Белый дом не информировал Хейли об изменении санкционного курса.
Конфликт возник, после того как представитель Белого дома обвинил Хейли в том, что она «временно запуталась» и сделала «шаг на опережение», на что она ответила, что это не так.
«При всем уважении, я не путаюсь», — ответила постпред в ООН.
При этом ещё до заявления Хейли Белый дом сообщил о том, что он намерен ввести новые санкции против Москвы, однако власть президента заявила, что постпред ООН «зашла слишком далеко в своём выступлении на телевидении».
На следующий день Белый дом заявил, что решение по санкциям ещё не принято.
«Такие конфликты ставят иностранные правительства в тупик, когда они пытаются понять действия Америки», — сказано в материале NYT.
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