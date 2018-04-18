Экс-председатель СБУ Александр Якименко предупреждал Виктора Януковича о сепаратистских настроениях на востоке и юге Украины 17 февраля 2014 года, направив письмо тогдашнему главе Администрации Андрею Клюеву.

Соответствующий рассекреченный документ, который предоставила сторона обвинения в суде, зачитал председательствующий судья Владислав Девятко, передает Укринформ.

В частности, это рассекреченное письмо 17 февраля 2014 года было направлено от Якименко тогдашнему главе АП Андрею Клюеву.

«Уважаемый Андрей Петрович, анализ имеющейся информации свидетельствует об активизации правительственных и негосударственных структур РФ, отечественных пророссийских сил в рамках проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украине. Однако, на практике речь идет о попытках иностранной стороны инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего государства», — говорится в письме.

Также подчеркивается, что активность россиян была сконцентрирована на восточном и южном регионах страны, где был сосредоточен «основной пророссийский электорат».

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«Дополнительным благоприятным для Москвы фактором является то, что локальный пророссийский политикум, чувствуя ослабление позиций Партии регионов на фоне массовых протестов, демонстрирует признаки отмежевания от центральной власти под лозунгами федерализации государства и ориентации на Россию, как на источник идеологической, финансовой и организационной поддержки», — уточняется в письме.

Кроме того, в документе подчеркивается, что 12 февраля 2014 года в Ялте был проведен всеукраинский форум представителей облсоветов, Верховной Рады Автономной Республики Крым, и что лейтмотивом этого собрания стало заявление о необходимости децентрализации власти в Украине, предоставлении регионам большей самостоятельности и проведении конституционной реформы с утверждением новой редакции Конституции на референдуме.

В другом из рассекреченных писем, которые сторона обвинения представила в суде в среду, от экс-председателя СБУ Калинина (предшественника Якименко — ред.) Януковичу, отправленном в январе 2013 года, говорится, что Россия проводила действия по экономической, политической и гуманитарной экспансии Украины.

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