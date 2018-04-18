|Дело о госизмене Януковича: в суде показали секретное письмо СБУ
|18.04.2018 15:21
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Экс-председатель СБУ Александр Якименко предупреждал Виктора Януковича о сепаратистских настроениях на востоке и юге Украины 17 февраля 2014 года, направив письмо тогдашнему главе Администрации Андрею Клюеву.
Соответствующий рассекреченный документ, который предоставила сторона обвинения в суде, зачитал председательствующий судья Владислав Девятко, передает Укринформ.
В частности, это рассекреченное письмо 17 февраля 2014 года было направлено от Якименко тогдашнему главе АП Андрею Клюеву.
«Уважаемый Андрей Петрович, анализ имеющейся информации свидетельствует об активизации правительственных и негосударственных структур РФ, отечественных пророссийских сил в рамках проектов, формально направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в Украине. Однако, на практике речь идет о попытках иностранной стороны инспирировать сепаратистские настроения и навязать мнение о необходимости вмешательства России во внутренние дела нашего государства», — говорится в письме.
Также подчеркивается, что активность россиян была сконцентрирована на восточном и южном регионах страны, где был сосредоточен «основной пророссийский электорат».
«Дополнительным благоприятным для Москвы фактором является то, что локальный пророссийский политикум, чувствуя ослабление позиций Партии регионов на фоне массовых протестов, демонстрирует признаки отмежевания от центральной власти под лозунгами федерализации государства и ориентации на Россию, как на источник идеологической, финансовой и организационной поддержки», — уточняется в письме.
Кроме того, в документе подчеркивается, что 12 февраля 2014 года в Ялте был проведен всеукраинский форум представителей облсоветов, Верховной Рады Автономной Республики Крым, и что лейтмотивом этого собрания стало заявление о необходимости децентрализации власти в Украине, предоставлении регионам большей самостоятельности и проведении конституционной реформы с утверждением новой редакции Конституции на референдуме.
В другом из рассекреченных писем, которые сторона обвинения представила в суде в среду, от экс-председателя СБУ Калинина (предшественника Якименко — ред.) Януковичу, отправленном в январе 2013 года, говорится, что Россия проводила действия по экономической, политической и гуманитарной экспансии Украины.