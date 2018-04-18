|Суд не разрешил принудительный отбор биологического материала у Савченко
|18.04.2018 15:22
|
Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у народного депутата Надежды Савченко. Такое решение огласила судья, передает
"Ходатайство ... оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - отметила судья.
Так, судья не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у Надежды Савченко из-за того, что в ходатайстве не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.
Напомним, во время заседания Савченко заявила, что принудительный отбор ее биоматериалов будет считать пытками.
Поделитесь статьей с друзьями