Несколько глав ежегодного отчета посвящены криптовалютам. Экономисты МВФ определяют их исключительно как технологию, а не как денежное средство

МВФ опубликовал ежегодный доклад о «Глобальной финансовой стабильности» Международный валютный фонд сегодня опубликовал свой ежегодный доклад о «Глобальной финансовой стабильности» (Global Financial Stability Report), информирует svodka.net.

Этот отчет — один из трех главных аналитических документов, которые ежегодно публикуются экономистами Фонда в апреле и в октябре. Представляя весенний доклад этого года в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, финансовый советник МВФ Тобиас Адриан назвал три основные проблемы, которые делают глобальную экономику более уязвимой: наличие рисковых активов распространилось на множество рынков, существенное увеличение рисковых облигаций и рекордный рост долгового кредитования, а также неподкрепленность доллара в неамериканских банках. Сохранение этих проблем может привести к падению роста мировой экономики в течение следующих трех лет.

«Более быстрое, чем ожидалось, повышение уровня инфляции может привести к более быстрому снятию денежных средств некоторыми центральными банками. Это может вызвать внезапное ужесточение финансовых условий на рынках и резкое падение стоимости активов», — заявил Адриан.

По его словам, обесценивание активов может стать основным фактором для сокращения рынка капитала. Несколько глав ежегодного отчета посвящены криптовалютам. Экономисты МВФ определяют их исключительно как технологию, а не как денежное средство. Сейчас криптовалютных активов в мире (то есть, активов, купленных или оцененных в криптовалюте) не так уж много, но они могут стать основанием для серьезных экономических рисков в будущем. В МВФ также предложили превентивные меры, которые позволят странам защитить свои рынки.

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«Центробанки всех стран должны незамедлительно нормализовать свою кредитно-денежную политику, — заявил Тобиас Адриан. — Регулирующие органы должны искать новые механизмы устранения финансовой уязвимости, а политики — противостоять откату реформ». При этом он отметил, что мировая экономика продолжает восстанавливаться после глобального кризиса 2008-2009 годов, однако, определенное давление оказывает волатильность рынка и эскалация торговых войн.

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