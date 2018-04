Большегрузный десантный корабль "Орск" с грузом военной техники на борту отправился в Сирию, следуя через акваторию Средиземного моря, сообщает со ссылкой на издание .

Как передает издание, судно следует в сирийский порт Тартус. Именно там располагается база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Уточняется, что береговая охрана турецкого государства вела "Орск" во время пересечения проливов Босфор и Дарданеллы. На борту корабля были также замечены военные, охраняющие российскую технику.

Судно не прошло незамеченным. Так, издание Bosphorus Observer, которое пристально следит за передвижением кораблей в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in : Project1171 BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx