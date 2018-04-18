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Российский боевой корабль с военной техникой пропыхтел в Сирию
18.04.2018 15:28
Российский военный корабль с военной техникой пропыхтел в Сирию По теме:

Большегрузный десантный корабль "Орск" с грузом военной техники на борту отправился в Сирию, следуя через акваторию Средиземного моря, сообщает  со ссылкой на издание .

Как передает издание, судно следует в сирийский порт Тартус. Именно там располагается база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Уточняется, что береговая охрана турецкого государства вела "Орск" во время пересечения проливов Босфор и Дарданеллы. На борту корабля были также замечены военные, охраняющие российскую технику.

Судно не прошло незамеченным. Так, издание Bosphorus Observer, которое пристально следит за передвижением кораблей в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.

 

На российском "Орске" находятся бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами "Пелена-6БК2" для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" и бронеавтомобили "Тигр".







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