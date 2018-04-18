Завтра Верховная Рада Украины будет голосовать за каждую кандидатуру в Центральную избирательную комиссию отдельно. Об этом журналистам сообщила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко, передает

"Завтра будут голосовать за каждую кандидатуру в ЦИК, это будет поименное голосование за каждого кандидата", - сообщила Луценко.



Она также отметила, что срыва голосования быть не должно.



"Я не думаю, что будет такой коллапс, я уверена что голосование состоится конструктивное, освободят сначала, а потом назначат членов Центральной избирательной комиссии. Я не думаю, что есть какое-то желание хотя у кого-то из политических сил срывать и блокировать работу ЦИК", - отметила она.



Также Луценко сообщила, что вопрос обновления состава ЦИК поднимался вчера во время встречи Президента с главами фракций.



Напомним, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно будут выбирать, а кого "выбросят" из этого процесса.





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