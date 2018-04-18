Завтра Верховная Рада Украины будет голосовать за каждую
кандидатуру в Центральную избирательную комиссию отдельно. Об этом
журналистам сообщила представитель Президента в парламенте Ирина
Луценко, передает
"Завтра будут голосовать за каждую кандидатуру в ЦИК, это будет
поименное голосование за каждого кандидата", - сообщила
Луценко.
Она также отметила, что срыва голосования быть не должно.
"Я не думаю, что будет такой коллапс, я уверена что голосование
состоится конструктивное, освободят сначала, а потом назначат
членов Центральной избирательной комиссии. Я не думаю, что есть
какое-то желание хотя у кого-то из политических сил срывать и
блокировать работу ЦИК", - отметила она.
Также Луценко сообщила, что вопрос обновления состава ЦИК
поднимался вчера во время встречи Президента с главами
фракций.
Напомним, ранее информированный источник в ВРУ сообщал, что новый
состав Центральной избирательной комиссии не могут выбрать из-за
позиции Венецианской комиссии и нерешенного вопроса, кого именно
будут выбирать, а кого "выбросят" из этого процесса.
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