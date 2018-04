Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки в начале марта текущего года подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). США отказались от участия в соглашении.

Американский президент Дональд Трамп считает невыгодным участие США в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и Всемирной торговой организации (ВТО), информирует svodka.net.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По мнению Трампа, более выгодными для США являются двусторонние соглашения, поскольку они якобы более эффективны и являются более выгодными формами торгового партнерства.

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — отметил Трамп.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.

