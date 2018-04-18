|Трамп выступил с резким заявлением
|18.04.2018 15:33
|
Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки в начале марта текущего года подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). США отказались от участия в соглашении.
Американский президент Дональд Трамп считает невыгодным участие США в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) и Всемирной торговой организации (ВТО), информирует svodka.net.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
По мнению Трампа, более выгодными для США являются двусторонние соглашения, поскольку они якобы более эффективны и являются более выгодными формами торгового партнерства.
«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает. Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — отметил Трамп.
Читайте: Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Читайте: "Я ничего не перепутала": Хейли о новых санкциях против РФ
Как сообщалось, министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки в начале марта текущего года подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП). США отказались от участия в соглашении.
Переговоры по данному соглашению были начаты еще при президентстве Барака Обамы и заняли 5 лет. Однако новый президент Дональд Трамп подписал приказ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве буквально через несколько дней после своей инаугурации – 23 января 2017 года, объяснив это тем, что указанное соглашение плохо учитывает американские интересы.