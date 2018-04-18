На принудительном отборе слюны у внефракционного нардепа Надежды
Савченко настаивала военная прокуратура. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до
20 мая без права залога Фото: ЕРА Согласно решению,
постановление обжалованию не подлежит.22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение
на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал
нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она
объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко
утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан,
которого арестовали до 6 мая,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17
апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической
экспертизы с использованием полиграфа.Сегодня во время судового
заседания, где рассматривалось ходатайство военной прокуратуры о
принудительном отборе биологических материалов у Савченко, депутат
заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее слюны как
применение пыток.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира