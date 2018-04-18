На принудительном отборе слюны у внефракционного нардепа Надежды Савченко настаивала военная прокуратура. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права залога Фото: ЕРА Согласно решению, постановление обжалованию не подлежит.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.17 апреля Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.Сегодня во время судового заседания, где рассматривалось ходатайство военной прокуратуры о принудительном отборе биологических материалов у Савченко, депутат заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее слюны как применение пыток. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки савченко слюны суд марта принудительном Теги: политика