|Раде предложили изменить законодательство об ответственности за подрыв обороноспособности
|18.04.2018 15:36
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Раде хотят предложить изменить законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил Сергей Пашинский, передает корреспондент
"Мы провели консультации в парламенте - я прошу наших депутатов
во главе с господином Винником, вместе с комитетом по свободе слова
наработать дополнения в действующее законодательство об
ответственности, в том числе уголовной, за подрыв
обороноспособности путем распространения заведомо ложных данных.
Этот вопрос назрел - в условиях гибридной войны с РФ мы не можем
позволить, чтобы кто-то взрывал нашу обороноспособность ", - заявил
Пашинский.
Как сообщал Кабинет министров Украины изменил порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.