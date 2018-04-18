Раде хотят предложить изменить законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил Сергей Пашинский, передает корреспондент

"Мы провели консультации в парламенте - я прошу наших депутатов во главе с господином Винником, вместе с комитетом по свободе слова наработать дополнения в действующее законодательство об ответственности, в том числе уголовной, за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных данных. Этот вопрос назрел - в условиях гибридной войны с РФ мы не можем позволить, чтобы кто-то взрывал нашу обороноспособность ", - заявил Пашинский.



Кроме того, он предложил продлить сроки ответственности за хищение украинской армии.



"Потому что нам правоохранительные органы рассказывают об истечении срока давности", - резюмировал Пашинский.

Как сообщал Кабинет министров Украины изменил порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира