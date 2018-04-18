Большая восторг пришла в украинскую политику. В партии «Укроп» прошли внутрипартийные выборы – есть пять кандидатов на участие в президентских выборах. Выберут одного, наверное. Я даже догадываюсь кого. Виталий Куприй однозначно самый известный.

И самый шумный. То публично подначивает главу НАБУ Артема Сытника бороться с формулой «Роттердам+» (там все просто – у главного партийного спонсора ферросплавные заводы и чем ниже цена для промышленных потребителей – тем больше прибыль). То просто засыпает главный антикоррупционный орган заявлениями, с требованием безотлагательно привлечь к уголовной ответственности членов НКРЭКУ по самым экзотическим поводам. Но союз с НАБУ тоже ситуативным оказался.

Сейчас народный депутат уже ругает Сытника и намекает, что его самого было бы неплохо посадить. Думаете, борцов с НКРЭКУ рассорила какая-то мелочь? Вовсе нет. Ситуация поменялась. Тут тоже с логикой все в порядке – расследование НАБУ дел по прежнему руководству «Приватбанка» становится главной угрозой, ну и Сытник с Луценко в Верховной Раде прямо это озвучивают. Вот и получите ответочку. В политике нет вечных друзей, есть временные попутчики, а вечные только интересы. Мэры крупных городов тоже нехорошие люди. Даже Филатов, прежний товарищ по партии (снова прежний, увы).

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В перерыве через суд добивается заведения уголовного дела на Порошенко. У президента, правда, иммунитет, но через год есть шансы привлечь. Особенно если кандидат от «Укропа» станет президентом. С Сытником, правда, сложнее. У него тоже приличная «крыша». С другой стороны – яркая борьба иногда важнее результата. А поскольку наша политика больше только напоминает шоу-бизнес, а не скучную математику – и думать нечего над идеальной кандидатурой. Хотя, это несправедливо, если есть пять хороших кандидатов, у одной партии нужно отправлять всех.

Конечно, если у Игоря Валерьевича хватит денег на залог, умноженный на пять, плюс реклама. Президентские выборы, это довольно дорогое удовольствие. И судя по активности политиков, кампания уже началась. Понятно, что тут мы имеем дело с кандидатом, скорее, техническим. Но если звезды зажигают, значит эти инвестиции имеют смысл. Для кого? Вопрос риторический.

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