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Суд запретил пытать Савченко
18.04.2018 15:38

Шевченковский суд отказал военной прокуратуре в удовлетворении ходатайства о принудительном заборе биоматериалов Надежды Савченко. В материалах дела Савченко есть такая деталь - в "микроавтобусе Рубана" был найден телефон, на нем есть образцы биоматериала женского. Теперь прокуроры хотели проверить, принадлежат ли они Надежде Савченко. 

Суд запретил пытать Савченко

Народный депутат Надежда Савченко считает, что намерение следствия принудительно взять у нее образец слюны является запланированной пыткой.

Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева, который должен решить, имеет ли право СБУ отобрать этот биологический образец.

"Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы и изъятие чего-то физического у меня, включая часть моего тела, я буду считать пытками и упрямиться.

 Попробуете меня умиляться, расцениваю это как физические пытки, сразу пишу заявление. Будет решение суда на это, буду считать его несправедливым, незаконным, нарушающим права человека", - заявила Савченко и пообещала жаловаться на такие действия в соответствующие инстанции.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай отметил, что принудительное взятие биообразцов унижает честь и достоинство народного депутата, а также противоречит нескольким нормам международного законодательства.

Юрист рассказал, как будет выглядеть процедура взятия слюны.

По его словам, Савченко заломят руки, вставят в рот специальный инструмент и возьмут образец.

Председательствующий на заседании судья рассказала, что женскую слюну, с которой хотят сравнить биообразец Савченко, нашли на телефоне марки Blackberry, который был изъят 24 декабря 2017 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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