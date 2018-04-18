Шевченковский суд отказал военной прокуратуре в удовлетворении ходатайства о принудительном заборе биоматериалов Надежды Савченко. В материалах дела Савченко есть такая деталь - в "микроавтобусе Рубана" был найден телефон, на нем есть образцы биоматериала женского. Теперь прокуроры хотели проверить, принадлежат ли они Надежде Савченко.

Народный депутат Надежда Савченко считает, что намерение следствия принудительно взять у нее образец слюны является запланированной пыткой.

Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева, который должен решить, имеет ли право СБУ отобрать этот биологический образец.

"Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы и изъятие чего-то физического у меня, включая часть моего тела, я буду считать пытками и упрямиться.

Попробуете меня умиляться, расцениваю это как физические пытки, сразу пишу заявление. Будет решение суда на это, буду считать его несправедливым, незаконным, нарушающим права человека", - заявила Савченко и пообещала жаловаться на такие действия в соответствующие инстанции.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай отметил, что принудительное взятие биообразцов унижает честь и достоинство народного депутата, а также противоречит нескольким нормам международного законодательства.

Юрист рассказал, как будет выглядеть процедура взятия слюны.

По его словам, Савченко заломят руки, вставят в рот специальный инструмент и возьмут образец.

Председательствующий на заседании судья рассказала, что женскую слюну, с которой хотят сравнить биообразец Савченко, нашли на телефоне марки Blackberry, который был изъят 24 декабря 2017 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира