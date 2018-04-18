В Ofcom обещают представить результаты расследования можно скорее

"Ofcom сегодня открыл семь новых расследований по надлежащей беспристрастности новостных и текущих программ на телеканале RT", - говорится в сообщении британского регулятора Ofcom .

Ofcom сообщил, что TV Novosti, которая вещает RT и обладает лицензиями на вещание, до недавнего времени в освещении событий не слишком отличалась от других телекомпаний, вещающих в Британии.

"Однако после событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", - говорится в сообщении.

В Ofcom обещают представить результаты расследования можно скорее.

В марте Ofcom заявлял, что RT рискует потерять лицензию в результате дипломатического спора между РФ и Британией из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери в Солсбери.

Теперь регулятор утверждает, что семь программ телеканала, которые вышли в эфир с 17 марта по 16 апреля вызывают сомнение, поскольку могут нарушать принцип беспристрастности в Кодексе речи.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.