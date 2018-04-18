Министерство иностранных дел Японии в сотрудничестве с двумя другими министерствами ведет консультации с частными компаниями, в том числе с изобретателем нового типа туалета Тото, о том, как можно помочь Китаю.

Япония предложила КНР техническую помощь в решении проблемы общественных туалетов, которую китайские власти объявили неотложной. Японские туалеты, оснащенные электроникой и другими приспособлениями, являются чудом современной бытовой техники, информирует svodka.net.

В воскресенье и понедельник в Пекине состоялись встречи на высоком уровне, в ходе которых официальные лица с обеих сторон приняли обязательства по улучшению связей в различных сферах, от сотрудничества по проблеме Северной Кореи до мер по предотвращению торговой войны в глобальном масштабе, а также по сотрудничеству в проектах развития инфраструктуры по всему миру.

Однако помимо этого, посольство Японии в Пекине ведет переговоры с китайскими представителями по вопросу об участии в китайской «туалетной революции».

Как сообщает японский сайт Nikkei Asian Review, министерство иностранных дел Японии в сотрудничестве с двумя другими министерствами ведет консультации с частными компаниями, в том числе с изобретателем нового типа туалета Тото, о том, как можно помочь Китаю.

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Эта идея впервые была высказана в ходе визита в декабре прошлого года в Пекине Тосихиро Никаи, генеральным секретарем правящей в Японии Либерально-демократической партии, который побывал в центральной партийной школе КПК в Пекине и предложил китайской стороне сотрудничество в новых областях, в том числе в области общественной гигиены и туалетов.

Китайско-японское сотрудничество в этой сфере развивается на фоне общего стремления к улучшению отношений между двумя странами, которые в прошлом не раз осложнялись территориальными спорами.

Япония не раз применяла схожие инициативы «туалетной дипломатии» в Индии и странах юго-восточной Азии, однако на крупных мировых рынках, например, в США, японские суперсовременные туалеты не имели успеха.

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В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин развернул общенациональную кампанию по модернизации общественных туалетов, которые в большинстве своем находятся в ужасном состоянии и морально устарели. Си Цзиньпин заявил, что эти меры приведут к улучшению качества жизни народа, а также будут полезны для оживления экономики.

Министерство туризма КНР объявило, что в течение двух лет до 2020 года будет построено или модернизировано не менее 64 тысяч общественных туалетов. В феврале этого года агентство Синьхуа сообщало, что китайская «туалетная революция» развивается по плану, а в большинстве скоростных поездов установлены новые туалеты.

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