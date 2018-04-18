В среду, 18 апреля, из-за обстрела была приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции, пишет Страна.

По данным издания, в настоящее время специалисты выполняют подготовку к остановке фильтровальной станции, однако эвакуация работников ДФС еще не началась, ведь для этого нужно получить гарантии безопасности.

"Сейчас многие говорят о героизме работников водокачки. Вот вам наша история. На ДФС работают семьями - это всем известно. Прямо сейчас, жена одного из раненных вчера сотрудников станции сидит на работе в бронежилете. Вдумайтесь. Вашего мужа/жену вчера ранили при прицельном обстреле с расстояния 15-ти метров, а вам нужно ехать по той же дороге на работу, и вкалывать там целую смену, чтобы обеспечить людей водичкой. Это Донбасс, здесь такие люди", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 17 апреля, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли сотрудников Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пять человек получили ранения .

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