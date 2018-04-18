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Жители Донбасса рассказали, кто помогает им выжить – соцопрос
18.04.2018 15:42
Более половины опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев считают, что работа Штаба Рината Ахметова предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе, а 34% опрошенных жителей на Донбассе утверждают, что без помощи Штаба их семья, вероятно, не выжила бы. Заместитель главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Иване Бочоришвили: Из 4,4 миллиона человек, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи Фото: fdu.org.ua Согласно результатам опросов, 50,8% жителей Донбасса на Фото: fdu.org.uaРезультаты опроса представил 17 апреля генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. Инфографика: КМИС

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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