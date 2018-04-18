Более половины опрошенных Киевским международным институтом
социологии украинцев считают, что работа Штаба Рината Ахметова
предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе, а 34% опрошенных
жителей на Донбассе утверждают, что без помощи Штаба их семья,
вероятно, не выжила бы. Заместитель главы Управления ООН по
координации гуманитарных вопросов Иване Бочоришвили: Из 4,4
миллиона человек, пострадавших в результате конфликта на Донбассе,
3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи Фото: fdu.org.ua
Согласно результатам опросов, 50,8% жителей Донбасса на
Результаты опроса представил 17 апреля генеральный
директор Киевского международного института социологии Владимир
Паниотто. Инфографика: КМИС
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