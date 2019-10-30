В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили о планах развития концессионных проектов в Украине. Речь идет о создании 4 концессионных дорог, а также о сдаче в концессию нескольких портов, аэропортов и вокзалов.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Сразу стоит отметить, что концессия - это форма партнерства между государством и предпринимателями. Она предусматривает передачу объектов государственной собственности во временное пользование частным предприятиям. Это означает, что некоторые услуги, предоставляемые такими объектами, станут платными, пишет bigmir.net

Государство планирует сделать концессионным следующие дороги:

- М-06 Львов-Стрый

- М-09 Львов-Тернополь

- Шь-05 Киев-Белая Церковь

- М-10 Львов-Краковец.

Также готовятся проекты концессий на аэропорты в Херсоне, Черновцах, Запорожье. Эта же новость касается и нескольких железнодорожных вокзалов: Харькова, Днепра, Хмельницкого, Николаева, Чопа.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, от концессии вокзалов государство может получить около 20 млн долларов.

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