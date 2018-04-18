В Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым) провели очередную пропагандистскую акцию.

Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в , передает

‏"Ялта. Туристическая жемчужина Крыма. Сегодня", - сказано в описании фото.

Стоит отметить, что снимки активно комментируют в сети.

"А по какому поводу сборище этих клоунов? Репетиция к 9-му?", "Дегенераты", "Скажите им уже наконец, что немцы уже давно ушли..." - пишут в интернете.

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