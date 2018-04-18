|Сборище клоунов: по Крыму шествуют ряженые
|18.04.2018 15:45
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В Ялте (оккупированный Российской Федерацией Крым) провели очередную пропагандистскую акцию.
Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым" в , передает
"Ялта. Туристическая жемчужина Крыма. Сегодня", - сказано в описании фото.
Стоит отметить, что снимки активно комментируют в сети.
"А по какому поводу сборище этих клоунов? Репетиция к 9-му?", "Дегенераты", "Скажите им уже наконец, что немцы уже давно ушли..." - пишут в интернете.
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