В украинские школы будут принимать в первую очередь детей, которые прописаны в ближайших домах. И если школа переполнена, власть учебного заведения должна будет проверить регистрацию школьников. Тем, кто переедет и максимум через 90 дней не «вспомнит» о необходимости зарегистрироваться, грозит штраф до 850 грн. Такие нововведения прописаны в проекте реформы регистрации места проживания.

«Обозреватель» разобрался, как в Украине меняют правила регистрации и на кого это повлияет.

Что и как меняют

Регистрация онлайн и без справок. В Офисе реформирования административных услуг говорят, что регистрация по новому месту жительства займет считанные часы. Более того, не нужно будет предоставлять никаких документов, кроме паспорта. Проверять, действительно ли человек проживает по адресу регистрации, будут в исключительных случаях, например, если украинец за год три раза поменял место жительства, или же по просьбе собственника жилья.

Бороться с недобросовестными украинцами будут штрафами. Если один раз обманул – 1700 грн, а если обманул второй раз и не прошел год – уже 3400 грн.

Как будут испытывать. Если чиновники примут решение проверить, проживает ли украинец в квартире или доме, в котором хочет зарегистрироваться, украинцу должна прийти анкета. Ее нужно заполнить и при этом указать, в какое время готовы принимать «гостей». Доказать право на регистрацию можно с помощью: квитанций на оплату коммуналки, договором аренды, возможностью пользоваться жильем (есть ключи). Также доказательством могут послужить личные вещи, которые находятся в квартире, или же показания соседей.

Что даст регистрация. С помощью регистрации можно устроить ребенка в закрепленной к дому школе, проголосовать на выборах, получить услуги в местном административном центре. Также по месту регистрации будет приходить официальная корреспонденция: повестки, оповещения и т.п. В законопроекте отдельно прописано, что прописка не дает право законно проживать в квартире или доме, претендовать на право собственности. Более того, регистрация не должна влиять на размер коммунальных платежей.

Как накажут

Официально прописки в Украине отменили еще несколько лет назад, но на деле же ее заменили «регистрацией». Такую регистрацию также могут отображать на страницах паспорта. В интернете можно найти десятки объявлений о «платной прописке». За 2 тыс. грн «бизнесмены» готовы прописать в Киеве на 6 месяцев, а за 7,5 тыс. – на 5 лет.

Во многих европейских странах местные жители при переезде в другой город регистрируются, чтобы не платить огромные штрафы и при необходимости получать социальную помощь. В Украине же не по прописке живут около 10 млн человек. Большие города ежегодно расширяются из-за незарегистрированных приезжих. При чем местные власти, как поясняют авторы законопроекта, не могут объективно оценить, на какое количество жителей нужно рассчитывать, составляя планы развития местной инфраструктуры.

Наказывать будут не только украинцев, которые попытались зарегистрироваться там, где не живут, но и тех, кто вообще остался без «новой прописки». «Проживание граждан без регистрации места жительства в течение 90 дней после снятия с регистрации по прежнему месту проживания и прибытии на новое место жительства, а также не осуществление в указанный срок регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет, влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в проекте закона.

То есть, если переехать и не зарегистрироваться, первый раз могут предупредить, а второй –-оштрафовать на 340-850 грн. Юрист Александр Плахотник поясняет: и сейчас в Кодексе административных правонарушений предусмотрена ответственность за нарушение правил регистрации. Но если после принятия документа наказывать будут только тех, кто выписался и не прописался, то в действующем варианте могут наказать любого, кто живет без регистрации. Правда, сейчас штраф колеблется в пределах 17-51 грн.

«Очень сложно определить, где действительно проживает человек. Сейчас из-за штрафа в 17 грн никто не будет проводить расследование и что-то выяснять. Всегда можно сказать: «прописан во Львове, но вот нашел работе в Киеве и каждую ночь езжу домой, а утром – возвращаюсь». И никто ничего сказать не может», — говорит Александр Плахотник.

У украинцев, которые живут не по месту регистрации, могут возникнуть и более серьезные проблемы. По новому закону в школы принимают в первую очередь тех детей, которые зарегистрированы на прикрепленной территории. И если окажется, что класс переполнен, директор должен будет испытывать, кто из учеников не зарегистрирован. Такого ребенка могут не принять в школу.

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