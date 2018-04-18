Суд признал банкротом российско-украинское совместное предприятие

Ранее один из участников проекта Ан-140, самарский завод Авиакор, в июле 2017 подал иск о банкротстве Международного авиационного проекта-140 из-за его задолженность в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был доволен. В октябре по отношению к предприятию была введена процедура наблюдения, - свидетельствуют документы на сайте суда, сообщают РИА Новости.

Напомним, что в августе 2003 года подписано трехстороннее соглашение о развитии программы Ан-140 между администрацией Самарской области, авиационным заводом Авиакор и Харьковским авиационным заводом Антонова.

Также было подписано соглашение о создании совместного предприятия МАП-140. Эта структура занималась производством и реализацией самолетов Ан-140 в Самаре.

В мая 2017 года Авиакор завершил выпуск Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета - украинским госпредприятием Антонов.

Справка: Ан-140 - турбовинтовой региональный грузопассажирский самолет, разработанный Антоновым. Лайнер может перевозить до 52 пассажиров на расстояния до 2,3 тыс. Км.