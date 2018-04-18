Усиление парламентского контроля за исполнением законов и отставка министров в случае фиксации их бездействия, будет помогать развитию Украины и выходу из кризиса.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка, комментируя законопроект, который они с Олегом Ляшко и коллегами почти из всех фракций и групп зарегистрировали в Верховной Раде.

«Мы предлагаем механизм, который не на бумаге, а на деле, позволяет контролировать выполнение законодательных актов. Он следующий — если профильный комитет принимает решение о недоверии министру по результатам его работы, то вопрос о его отставке должны рассмотреть в парламенте не позднее чем через 10 дней после внесения представления. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ — это основа порядка и развития любой страны. Учет и контроль — только так мы сможем вытянуть нашу страну из кризиса и улучшить жизнь людей », — написал он.

При этом Сергей Рыбалка напомнил, что контрольная функция присуща парламентам всех демократических стран.

«В каждой из демократических стран, например в США, контрольная функция парламента одна из основных, наряду с законотворческой. А у нас о ней почти забыли. Это позволяет годами не выполнять уже принятые законы », — отметил народный депутат.

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