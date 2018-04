Источники ТАСС и "Интерфакса" проинформировали, что посольство России в США получило сообщение от Белого дома, согласно которому новые санкции в отношении РФ пока водиться не будут. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Белый дом пока отложил введение новых санкций против РФ, сообщала The Washington Post 15 апреля Фото: pexels.com По его словам, "посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет".Источник ТАСС также подтвердил данные публикации The Washington Post, где изложены сведения о позиции администрации президента США Дональда Трампа по антироссийским санкциям. Собеседник подчеркнул, что "подтверждает публикацию газеты". По данным источников The Washington Post, вечером 15 апреля Трамп сообщил советникам по национальной безопасности, что решил отложить введение новых ограничительных мер против РФ, так как недостаточно изучил очередной санкционный пакет.17 апреля спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против России и этот вопрос не снят с повестки дня.Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу также заявил 17 апреля, что США готовы принять новые ограничительные меры против РФ. РБК со ссылкой на источники сообщало, что РФ за связи с сирийским режимом могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



