Работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) окончательно приостановлена. Сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников. Об этом рассказал и. о. главы коммунального предприятия "Вода Донбасса" Алексадр Евдокимов, сообщает Громадське.

"Уже остановили, сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не значит, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", - сказал он.

Напомним, что такое решение было принято после того, как накануне сотрудники фильтровальной станции попали под обстрел, тогда ранения получили пять человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Сейчас на ДФС находятся представители миссии ОБСЕ и саперы, они обеспечивают безопасность сотрудников, завершают работу станции. После закрытия сотрудников на ДФС не будет.

Известно, что это уже вторая остановка Донецкой фильтровальной станции с начала 2018 года. Без воды останется Авдеевка, хотя есть запас воды на несколько дней.

"Авдеевка полностью зависит от ДФС, будет без воды. Они заполнили вчера резервуары полностью. Но, как показывает практика, этого хватает дня на четыре. Также без воды останется часть Донецка и ограничения - жесткий график использования воды - будут в Ясиноватой", - объясняет Евдокимов.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Авдеевку, поселки близко нее - Спартак, Опытное, Верхнеторецкое, а также части Ясиноватой и Донецка. Некоторые здания из системы всей станции сейчас находятся на подконтрольной Украины территории, насосные станции - на оккупированной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира