|Правительство создало комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге
|18.04.2018 15:55
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Председателем комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия ЛавренюкаКабинет министров Украины создал правительственную комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге, в результате которой погибли 9 человек.
Фото: unn.com.ua
Решение было принято на заседании правительства в среду, 18 апреля, передает "РБК-Украина". Согласно распоряжению, правительственная комиссия создается для расследования обстоятельств и причин аварии.
Председателем правительственной комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Кроме того, туда входят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, местных властей и других ведомств.
Отчет о своей работе комиссия должна предоставить до 23 мая.
Председатель комиссии имеет право изменять ее состав в случае необходимости, привлекать к работе работников центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке.
Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.