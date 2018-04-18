Председателем комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка

Решение было принято на заседании правительства в среду, 18 апреля, передает "РБК-Украина". Согласно распоряжению, правительственная комиссия создается для расследования обстоятельств и причин аварии.

Председателем правительственной комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Кроме того, туда входят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, местных властей и других ведомств.

Отчет о своей работе комиссия должна предоставить до 23 мая.

Председатель комиссии имеет право изменять ее состав в случае необходимости, привлекать к работе работников центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.