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Правительство создало комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге
18.04.2018 15:55
Правительство создало комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге
Председателем комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка
Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге, в результате которой погибли 9 человек.
Правительство создало комиссию по расследованию ДТП в Кривом Роге Фото: unn.com.ua

Решение было принято на заседании правительства в среду, 18 апреля, передает "РБК-Украина". Согласно распоряжению, правительственная комиссия создается для расследования обстоятельств и причин аварии.

Председателем правительственной комиссии назначен заместитель министра инфраструктуры Юрия Лавренюка. Кроме того, туда входят представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, местных властей и других ведомств.

Отчет о своей работе комиссия должна предоставить до 23 мая.

Председатель комиссии имеет право изменять ее состав в случае необходимости, привлекать к работе работников центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, в Кривом Роге  в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке.

Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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