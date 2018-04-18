Лаборатория Spiez, на которую ссылался Лавров, ранее заявила, что «не ставит под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявили, что следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль не обнаружено, информирует svodka.net.

Ранее о том, что Скрипалей отравили BZ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров со ссылкой на швейцарскую лабораторию Spiez.

В заявлении ОЗХО говорится, что прекурсоры BZ были в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.

BZ — Би-ЗетХинуклидил-3-бензилат (3-хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты) — боевое отравляющее вещество. Сергей Лавров, объявляя об отравлении Скрипалей BZ, подчеркивал, что такое вещество производилось США и другими странами-членами НАТО, но не СССР.

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Лаборатория Spiez, на которую ссылался Лавров, ранее заявила, что «не ставит под сомнение» выводы своих британских коллег о том, что Скрипалей отравили «Новичком».

Власти Великобритании считают, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР и произведенным в России. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва эти обвинения категорически отрицает.

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