Пока неизвестно, отпустят ли сепаратисты двух донецких узников – журналиста Станислава Асеева и 63-летнего ученого Игоря Козловского

Украина и самопровозглашенные сепаратистские республики Донбасса, как ожидается, проведут сегодня обмен пленными, он запланирован на полдень по киевскому времени. Украинские власти намерены передать в так называемые «ЛНР» и «ДНР» 306 человек, а Луганск и Донецк – 16 и 58 украинских пленных соответственно. Тем временем на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, по данным Киева, еще удерживаются более 90 человек, и местонахождение многих из них неизвестно, информирует еizvestia.com.

Окончательные списки обмена пленными между Украиной и сепаратистами Донбасса были утверждены на заседании Трёхсторонней контактной группы в Минске 20 декабря, а спустя пять дней глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко назвал его точную дату.

Среди освобождаемых украинских заложников есть военные, журналисты, волонтеры и подростки. Пока неизвестно, отпустят ли сепаратисты двух донецких узников – журналиста Станислава Асеева и 63-летнего ученого Игоря Козловского. В «ДНР» их обвинили в шпионаже. До сих пор остается неясной и судьба около 30 заключенных, которые, по информации украинской стороны, до последнего времени отказывались возвращаться в Луганск и Донецк.

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