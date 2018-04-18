Права пользования участком площадью более 6500 м² передали заказчику строительства Крымского моста – Управлению федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора. Участок будет использовать клиент строительства Керченского моста Фото: ЕРА "Осуществить безвозмездной передаче из собственности Республики Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования земельного участка – транспорт, расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса Тузла", – говорится в документе.Договор на использование участка заключили с Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора."Интерфакс" отмечает, что "Тамань" является заказчиком строительства Крымского моста, который должен соединить Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла.Решение вступает в силу со дня утверждения акта приема-передачи.Как рассказали агентству в "Тамани", после завершения процедуры владельцем участка станет Российская Федерация.Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе 2017 года Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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