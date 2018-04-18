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"Власти" аннексированного Крыма отдали часть острова Тузла в федеральную собственность России
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18.04.2018 15:58
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Права пользования участком площадью более 6500 м² передали
заказчику строительства Крымского моста – Управлению федеральных
автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора. Участок будет
использовать клиент строительства Керченского моста Фото: ЕРА
"Осуществить безвозмездной передаче из собственности Республики
Крым в федеральную собственность земельного участка площадью 6530
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования земельного участка – транспорт,
расположенного по адресу: Республика Крым, Керчь, Коса
Тузла", – говорится в документе.Договор на использование
участка заключили с Управлением федеральных автомобильных дорог
"Тамань" Росавтодора."Интерфакс" отмечает, что "Тамань" является
заказчиком строительства Крымского моста, который должен
соединить Керченский и Таманский полуострова через остров
Тузла.Решение вступает в силу со дня утверждения акта
приема-передачи.Как рассказали агентству в "Тамани", после
завершения процедуры владельцем участка станет Российская
Федерация.Крымский мост строится за счет средств федерального
бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд
руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли,
что обеспечат открытие автомобильного движения по
строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение
поездов – к 2019-му.В августе 2017 года Мининфраструктуры
Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием
возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море
из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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