В Берлине трое неизвестных напали на двух людей в кипах. Об этом сообщает издание DW, ссылаясь на местную полицию, передает

Как сообщила берлинская полиция в среду, 18 апреля, 21-летний гражданин Израиля в сопровождении 24-летнего гражданина ФРГ подверглись нападению в берлинском районе Пренцлауэр-Берг.

В интервью израильскому телевидению один из пострадавших рассказал, что они "просто шли по улице и ни с кем не общались". Но им встретились незнакомые мужчины, которые стали выкрикивать антисемитские оскорбления, в том числе "Jahudi" ("еврей" по-арабски - ред.). После этого один из них начал бить израильтянина ремнем. Момент избиения был зафиксирован на видео, снятое самым израильтянином. Затем троица скрылась.

По словам представителя полиции Михаэля Хассе (Michale Gassen), правоохранители располагают видеоматериалом, расследование начато.

Die Polizei Berlin bestätigte den Vorfall gegenüber dem JFDA und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen: https://t.co/VsoGPmM7ke - Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 17 апреля 2018 г.

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