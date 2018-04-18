Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг экранизирует комикс DC comics о Черном ястребе, сообщает USA Today со ссылкой на заявление председателя студии Warner Bros. Тоби Эммериха.

Известно, что это первый фильм Спилберга о вселенной комиксов DC и его дебютный супергеройский фильм. Сценарием картины займется сценарист "Парка Юрского периода" и "Войны миров" Дэвид Кепп.

Сюжет развернется вокруг главного героя картины Черного ястреба, который возглавляет группу пилотов-асов во время Второй мировой войны.

Когда выйдет новая лента, пока что неизвестно.

Как сообщал svodka.net, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг заработал в прокате более 10 миллиардов долларов первым из кинематографистов, тем самым подтвердив звание самого кассового режиссера в истории кино.

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