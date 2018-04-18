У президента России Владимира Путина развивается болезнь, как у любого другого диктатора, - у него начинается паранойя, и вокруг он видит только врагов.

В интервью "" капитан 1-го ранга военно-морских сил Гарри Табах объяснил, что Путин абсолютно не обращает внимание на нынешнее давление Запада, а свой народ консолидирует применяя старую известную технологию, передает .

"Россия окружена врагами, внутри страны – изменники. Он ведь болен тем же, чем и , и Сталин, и любой этот правитель – у него начинается паранойя, ему кажется, что кругом одни враги", – говорит он.

Табах отметил, что населении России охотно поддается данным посылам, и верит своему президенту, но это приводит к более серьезным последствиям.

"А население России - это даже народом не назвать - оно легко поддается этим посылам: что они хорошие, но все против них, им не дают встать с колен, им в подъезде здесь нассали - все это кто-то, не они. Тем временем власти начинают искать врагов внутри – вскоре начнут сажать людей, обвинять их в измене родине. Потом будут убийства политических оппонентов и всех остальных за границей", – говорит офицер .

Однако дальше, по мнению Табаха, ситуация станет только ухудшаться.

"Мне кажется, ситуация усложнится тем, что суд в Нидерландах решит, что это Россия виновата в сбитом самолете над Украиной. А это приведет к дополнительным санкциям, что еще больше ухудшит ситуацию. Ведь россияне начнут все отрицать, обвинять Америку в проплачивании такого решения. А из-за этого будут увеличиваться сложности: Россию будут все больше и больше изолировать - а она будет все больше реагировать", – отметил он.

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