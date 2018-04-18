Такое решение было принято в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют «экономическим заговором».

Правительство Ирана приняло решение отказаться от использования доллара в международных расчетах и перейти на евро при зарубежных транзакциях и в официальных отчетах госучреждений, говорится в заявлении правительства, опубликованном в среду, информирует svodka.net.

«Все министерства, государственные организации и фирмы обязаны использовать евро как основную валюту в отчетах и при публикации статистики, информации и финансовых данных (при зарубежных транзакциях)», — отмечается в сообщении.

Решение об отказе от американского доллара было принято в среду на заседании кабинета министров в ответ на меры США и их союзников против Тегерана, которые иранские чиновники называют «экономическим заговором».

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