Президент Украины Петр Порошенко обсудил с членами Кабинета Министров Украины вопросы создания единой поместной православной церкви, налаживания взаимодействия госинститутов, а также введение аналогичных американским санкций против России, сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич. Порошенко встретился с членами Кабмина Фото: ЕРА Министр отметила, что встреча началась с обсуждения Украинской поместной церкви. В частности, Порошенко проинформировал членов Кабмина о результатах его встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля в Стамбуле.Так же обсуждался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента и Кабинета министров "в эти сложные времена, перед вызовами, которые перед нами сейчас стоят"."Вызовов очень много. У нас прошло два года работы правительства, есть что подытожить. Но следующий период тоже перед собой ставим вызовы", – сказала она. Кроме того, по ее словам, обсуждался вопрос о введение аналогичных американским санкций против России."Это тоже очень широкий вопрос. Сейчас в правительстве готовится этот проект, проводятся согласования, множество совещаний. Мы работаем над этим важным документом, который после обнародования будет заслуживать отдельного внимания медиа", – резюмировала Гриневич.Источники "Украинской правды" в правительстве и парламенте сообщили, что на встрече присутствовало руководство Администрации Президента, премьер-министр Владимир Гройсман и все министры, кроме глав министерства внутренних дел Арсена Авакова, министерства финансов Александра Данилюка и министерства инфраструктуры Владимира Омельяна, которые пребывают с рабочими визиты вне Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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