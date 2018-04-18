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Порошенко провел закрытую встречу с членами Кабмина
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18.04.2018 16:06
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с членами Кабинета
Министров Украины вопросы создания единой поместной православной
церкви, налаживания взаимодействия госинститутов, а также введение
аналогичных американским санкций против России, сообщила министр
образования Украины Лилия Гриневич. Порошенко встретился с членами
Кабмина Фото: ЕРА Министр отметила, что встреча началась с
обсуждения Украинской поместной церкви. В частности, Порошенко
проинформировал членов Кабмина о результатах его встречи с
Вселенским патриархом Варфоломеем 9 апреля в Стамбуле.Так же
обсуждался вопрос налаживания взаимодействия парламента, президента
и Кабинета министров "в эти сложные времена, перед вызовами,
которые перед нами сейчас стоят"."Вызовов очень много. У нас прошло
два года работы правительства, есть что подытожить. Но следующий
период тоже перед собой ставим вызовы", – сказала
она. Кроме того, по ее словам, обсуждался вопрос о введение
аналогичных американским санкций против России."Это тоже очень
широкий вопрос. Сейчас в правительстве готовится этот проект,
проводятся согласования, множество совещаний. Мы работаем над этим
важным документом, который после обнародования будет заслуживать
отдельного внимания медиа", – резюмировала Гриневич.Источники
"Украинской правды" в правительстве и парламенте сообщили, что на
встрече присутствовало руководство Администрации Президента,
премьер-министр Владимир Гройсман и все министры, кроме глав
министерства внутренних дел Арсена Авакова, министерства финансов
Александра Данилюка и министерства инфраструктуры Владимира
Омельяна, которые пребывают с рабочими визиты вне Украины.
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