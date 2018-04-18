Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что формат его переговоров с Россией не предполагает интереса по поводу финансирования боевиков на Донбассе. Медведчук: Если я буду интересоваться так глубоко этими вопросами, я думаю, что у меня ничего не получится с переговорами по главным вопросам Фото: Украинский выбор - Право народа / Facebook "Откуда у сепаратистов деньги на то, чтобы продолжать военные действия?", – спросила журналист Жанна Немцова"Никогда не спрашивал об этом. По одной простой причине: те вопросы, по поводу которых я веду переговоры, не предполагают такого глубокого и не нужного для меня интереса. Потому что если я буду интересоваться так глубоко этими вопросами, я думаю, что у меня ничего не получится с переговорами по главным вопросам. Я думаю, что этим должны интересоваться другие", – заявил Медведчук.По его словам, если этот вопрос беспокоит украинскую власть, президент Украины Петр Порошенко "должен определить, кто это должен делать, и пусть они этим интересуются"."Может быть, они это знают… Нет, я этого не знаю. И даже не хочу знать", – добавил Медведчук.По данным СМИ, Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.По словам Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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