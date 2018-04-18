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Медведчук о финансировании боевиков на Донбассе: Я ничего об этом не знаю. И даже не хочу знать
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18.04.2018 16:13
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Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что формат его
переговоров с Россией не предполагает интереса по поводу
финансирования боевиков на Донбассе. Медведчук: Если я буду
интересоваться так глубоко этими вопросами, я думаю, что у меня
ничего не получится с переговорами по главным вопросам Фото:
Украинский выбор - Право народа / Facebook "Откуда у сепаратистов
деньги на то, чтобы продолжать военные действия?", – спросила
журналист Жанна Немцова"Никогда не спрашивал об этом. По одной
простой причине: те вопросы, по поводу которых я веду переговоры,
не предполагают такого глубокого и не нужного для меня интереса.
Потому что если я буду интересоваться так глубоко этими вопросами,
я думаю, что у меня ничего не получится с переговорами по главным
вопросам. Я думаю, что этим должны интересоваться другие", –
заявил Медведчук.По его словам, если этот вопрос беспокоит
украинскую власть, президент Украины Петр Порошенко "должен
определить, кто это должен делать, и пусть они этим
интересуются"."Может быть, они это знают… Нет, я этого не знаю. И
даже не хочу знать", – добавил Медведчук.По данным СМИ,
Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.По
словам Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался
наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению
украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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