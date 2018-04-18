Сегодня, 18 апреля, в 15:05 временно остановили работу Донецкой фильтровальной станции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса", передает

"Приостановлено подачу питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, поселков Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое", - говорится в сообщении сайта компании.

Напомним, что в Донецкой фильтровальной станции готовятся к приостановке работы и эвакуации персонала.

Как сообщал ранее, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании, один из них находится в тяжелом состоянии.

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