Курс Bitcoin 27 декабря на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с вторником вырос.

Курс покупки Bitcoin к доллару 27 декабря, в среду, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует еizvestia.com.

Американская биржа Poloniex 16 060.00 BTС/USD (+8.43%)

Американская биржа Bitfinex 16 040.00 BTС/USD (+8.37%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с вторником (14 811.00 BTС/USD) вырос на 8.43%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 114 934 092 доллара на 7315 биткоинов.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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